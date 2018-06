Truque no WhatsApp permite liberar espaço na memória do smartphone

São Paulo – Se você usa muito o WhatsApp, é possível que o aplicativo seja um dos que mais ocupam espaço no armazenamento do seu smartphone Android ou iPhone. Um recurso escondido nas configurações pode ajudar a liberar espaço na memória do seu celular.

Esse “truque” requer que você analise as suas conversas e encontre as que mais oneram seu smartphone. Ao encontrá-las, você terá que escolher entre manter ou não dados das delas. Uma vez apagados, você provavelmente vai perder informações que não tiverem sido devidamente salvas fora do aplicativo (as fotos, por exemplo, podem ser salvas em um serviço de backup na nuvem).

O caminho para liberar espaço na memória é parecido no Android e no iOS. É preciso acessar o menu de configurações logo na interface principal do aplicativo; selecionar “Dados e armazenamento”, depois “Uso de armazenamento”.

Nessa tela, você verá o quanto de espaço cada conversa ocupa no seu smartphone. Quanto maior o número de MBs, mais espaço ela toma no dispositivo. Tocando sobre uma conversa, você verá diversos dados sobre ela, incluindo a quantidade e o tamanho de fotos gifs, vídeos, áudios e documentos.

Na parte inferior dessa página, você verá a opção “Gerenciar mensagens” e é nela que você deverá tocar para escolher quais dados apagar. Se suas fotos já estiverem salvas em um serviço como o Google Fotos ou o Dropbox, removê-las do seu WhatsApp não será um problema.