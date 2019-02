Tricampeão mundial de rali, Sebastien Ogier é fã de Ayrton Senna

Aos 34 anos, o francês Sebastien Ogier , da equipe Volkswagen, é tricampeão mundial do WRC (World Rally Championship) e começou a sonhar em ser piloto após ver um grande campeão da F-1 fazendo história com a McLaren. Imaginou que seria o conterrâneo Alain Prost, certo? Pois Ogier é um grande admirador de Ayrton Senna.

Foi o que o atual líder do Mundial de Rali contou para o blog Cilindradas, que acompanhou de perto a etapa da Argentina do WRC, disputada nas desafiadoras trilhas da região de Villa Carlos Paz, na província de Córdoba, uma das etapas mais populares do rali.

Ao contrário de outras categorias, os fãs ficam bem perto da ação no Mundial de Rally. Os carros contornam as curvas de lado (estilo “drift”) e aceleram nas retas a mais de 180 km/h – mesmo na terra ou cascalho!

Um dos trechos é mais famosos é o “El Condor”, em que mais de 60 mil pessoas acampam nas montanhas a mais de 2.000 metros (e com temperaturas por vezes abaixo de zero). E dá uma olhada na neblina que os pilotos ainda tinham que encarar – e também percebemos a importância do trabalho do navegador.

Agora confira os principais pontos da entrevista com o tricampeão mundial Sebastien Ogier, que faturou os três títulos em sequência (2013, 1014 e 2015) e lidera com folga o campeonato rumo ao tetra neste ano:

Ayrton Senna

Senna é definitivamente meu ídolo. Eu era muito jovem quando ele se foi, tinha apenas 10 anos, mas lembro daqueles dias como se fosse ontem. Meu grande sonho seria um dia poder conhecê-lo, pois é minha grande inspiração. Meu pai sempre admirou Senna – mesmo sendo franceses no auge da rivalidade com Alain Prost! Vi diversos de vídeos, admiro não apenas sua velocidade e habilidade de pilotar, mas também seu caráter. Ninguém nunca chegou perto dele, é impressionante o que fez com um F-1, parecia mágica.



Corrida favorita de Senna

Esta é uma boa pergunta, são muitas as que eu admiro. As de Mônaco, por exemplo, são incríveis, mas, se tiver que escolher uma, ficaria com a primeira vitória dele na F-1, no GP de Portugal de 1985. Foi debaixo de muita chuva e minha primeira vitória no WRC foi em condições parecidas e também em Portugal, 20 anos depois. Fiquei feliz com esta coincidência

Foto: Divulgação



Torcida na Argentina

A atmosfera é especial, tem sempre uma multidão acompanhando a prova. O público sul-americano é apaixonado por corridas, mais do que em qualquer outro lugar, e podemos sentir isso quando corremos aqui. Tenho certeza de que seria assim também se houvesse uma etapa brasileira do WRC.

Busca de recordes

Sendo honesto, não é meu objetivo buscar o recorde de nove títulos do Sebastien Loeb. É um longo caminho pela frente e é preciso dar um passo de cada vez. Quero vencer o tetra (é o atual líder do WRC, com 96 pontos contra 57 do segundo) e no futuro veremos…

WRC X F-1

Não dá para comparar pilotos de categorias diferentes. No rali você tem que se adaptar a todas as condições, como neve, terra, asfalto, mas na F-1 você tem que andar no limite em todas as voltas. É outro tipo de habilidade.

Foto: Divulgação

Sonho da F-1

Sim, quando era criança sonhei em correr na F-1, até por admirar tanto Senna. Mas o acesso à categoria era impossível, não tinha como correr de kart e ter suporte para chegar lá. Comecei minha carreira tarde e desde minha primeira corrida no rali tive suporte. Embora a F-1 de hoje não seja mais a mesma, um dia espero poder ao menos testar o carro. É o sonho de qualquer piloto.

Dá-lhe Tião!

Sim, de fato, temos muitos campeões no automobilismo com este nome (Sebastian Loeb, Sebastian Vettel e Sebastian Ogier). Não sei se dá sorte ou não, mas espero que inspire outros Sebastien por aí no mundo (risos).