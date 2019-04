Três novidades que já conhecemos sobre o novo Android Q

São Paulo — O novo Android Q chega oficialmente só no fim do ano e todas as novidades dessa nova versão do sistema do Google para smartphones serão apresentadas em maio, durante a conferência para desenvolvedores chamada Google I/O, realizada nos Estados Unidos. Ainda assim, a empresa já liberou alguns dos recursos que chegarão ao software, como distinção de notificações importantes e ajustes de privacidade.

No Android Q, os usuários poderão escolher se querem dar permissão para aplicativos rastrearem a localização do smartphone o tempo todo, apenas quando o app estiver em uso ou nunca. Esse é um dos principais pontos de crítica da rival Apple sobre a privacidade nos dispositivos com sistema Android atualmente disponíveis.

Para evitar interrupções a todo instante, os desenvolvedores de aplicativos poderão marcar suas notificações como normais ou como de alta prioridade. A ideia é manter o usuário focado no que está fazendo, seja respondendo mensagens no WhatsApp ou escrevendo e-mails de trabalho.

Seguindo a mesma linha de pensamento, o Google colocará no Android Q uma função parecida com as chat heads do aplicativo Facebook Messenger. Notificações poderão aparecer na tela em formato de bolha sobre os aplicativos que você estiver usando para viabilizar respostas rápidas e, desse modo, evitando a alternância de apps. Essa é uma solução para o uso de mais de um aplicativo ao mesmo tempo, algo que o Android tenta melhorar há anos.

O sistema Android Q ainda não tem previsão de lançamento e não se sabe quais smartphones atuais receberão sua atualização.