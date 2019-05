Três maneiras de conhecer a Catedral de Notre-Dame por realidade virtual

São Paulo – Com sua construção iniciada em 1163, a Catedral de Notre-Dame em Paris é um dos mais antigos monumentos de estilo gótico do mundo. Situada em uma ilha cercada pelo rio Sena, a catedral é dedicada à Virgem Maria e sua construção demorou cento e oitenta e dois anos.

No dia 15 de abril deste ano, a Catedral sofreu eu um incêndio interno que causou danos internos à estrutura e perda de itens, porém a restauração já foi iniciada e o presidente Emmanuel Macron espera que os trabalhos durem cinco anos até serem concluídos.

Durante esse tempo estimado, a Catedral permanecerá fechada para reformas. No entanto, para aqueles que desejam revisitá-la ou conhecer pela primeira vez, é possível explorar o interior dela por serviços de realidade virtual. Veja como:

TARGO – 360º VR

Com esse vídeo imersivo disponibilizado pelo canal Targo, é possível explorar o interior de Notre-Dame por oito minutos. O mini-documentário foca nos aspectos aristocratas presentes no edifício e conta a história artística do lugar.

O usuário pode ter a experiência 360º diretamente do seu navegador, ou optar por plataformas específicas de realidade virtual, como:

Oculus Go: procure por “O homem por trás de Notre-Dame” no menu inicial

Playstation VR: por meio do aplicativo do YouTube no console

Realidade Virtual para computador: conheça a catedral por um óculos de realidade virtual que conecte com seu computador

Google Earth VR

Por meio de uma combinação de satélite, fotografias aéreas e escaneamentos 3D de alta definição, o Google Earth VR é um dispositivo que permite que o usuário viaje pelo mundo e o explore da maneira que preferir.

O serviço está disponível nas seguintes plataformas:

Eagle Flight

O jogo de 2016 da Ubisoft permite que o indivíduo se encontre na pele de uma águia e construa o seu ninho no lugar mais alto que encontrar, por entre as ruínas de uma Paris futurística e devastada. O primeiro local possível que aparece é no topo da Catedral.

Onde jogar: