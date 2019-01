Tradutor universal de ‘Star Trek’ pode se tornar realidade em breve

Antes confinados aos domínios da ficção científica como na série “Star Trek”, os dispositivos de tradução quase em tempo real que sussurram discretamente em seu ouvido durante uma conversa estão finalmente amadurecendo, graças à tecnologia de Inteligência Artificial (AI) e à computação na nuvem.

Várias empresas presentes na maior feira de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, estão promovendo dispositivos cada vez mais sofisticados que permitem que pessoas que falam diferentes idiomas conversem com a ajuda de dispositivos portáteis, ou fones de ouvido sem fio.

Os fones de ouvido “Pilot”, da Waverly Lab, traduzem 15 idiomas e custam entre US$ 180 e US$ 250. Se cada pessoa em uma conversa estiver usando um “Pilot”, poderá falar diretamente um com o outro em seu próprio idioma.

Durante uma breve demonstração em Las Vegas, um jornalista da AFP falando francês foi traduzido em inglês durante entrevista com Andrew Ochoa, chefe da Waverly Labs.

A empresa foi fundada em 2014 em Nova York. O trabalho de tradução foi roteado para a nuvem pelo smartphone da Ochoa, onde um aplicativo também criou uma transcrição da conversa.

O computador em centros de dados on-line interpreta o que é dito e envia as traduções apropriadas para os ouvintes que participam das conversas, explicou Ochoa.

É possível que haja um delay de alguns segundos para permitir interpretações na tradução, segundo ele.

Aprendizado de máquina

Os tradutores universais são, há muito tempo, um elemento conhecido em obras de ficção científica, de teor mais hard como “Star Trek”, ou o divertido livro “O Guia do Mochileiro das Galáxias”.

Foi apenas recentemente, porém, que eles se tornaram viáveis no mundo real, graças ao aumento de capacidade e velocidade de dispositivos móveis, assim como ao aprendizado de máquina e conexões sem fio.

“Aplicamos alguns recursos da Inteligência artificial, como aprendizado de máquina e rede neural, a modelos de tradução”, explicou Ochoa. “Essas tecnologias amadureceram o suficiente para tornar isso possível”, acrescentou.

Os softwares de redes neurais podem ser treinados para entender frases mesmo que as palavras sejam novas para eles, eliminando a necessidade de alimentar sistemas com dicionários inteiros.

Cerca de 35.000 pares de fones de ouvido “Pilot” foram vendidos em menos de um ano, com clientes incluindo empresas como hotéis com grande interesse em atrair hóspedes que falam outros idiomas, segundo Ochoa.

A TimeKettle, com sede na China, está presente na CES com fones de ouvido WT2 que funcionam de maneira semelhante ao “Pilot”.

O dispositivo “Pocketalk” exibido pela empresa japonesa Sourcenext poderá ser a sensação das Olimpíadas de Tóquio em 2020.

“Pensando nas Olimpíadas de 2020, percebemos que muitos japoneses só falam japonês”, afirmou o porta-voz da Sourcenext, Richard Gallagher.

O “Pocketalk”, que lembra muito um telefone celular de primeira geração, pode traduzir 74 idiomas e custa US$ 299.

“Graças ao aprendizado de máquina, ele progressivamente entende melhor sua pronúncia”, explicou Gallagher. “E pode se adaptar ao usuário”, completou.

A empresa chinesa iFlytex, um peso-pesado em termos de IA e reconhecimento de voz na Ásia, apresentou um tradutor capaz de traduzir chinês e outros 30 idiomas.

Seu mais recente modelo do “Translator” custa US$ 400.

A empresa Travis, com sede na Holanda, reivindica o primeiro dispositivo de tradução de bolso, dotado de Inteligência artificial, e garantiu já ter vendido 120.000 exemplares.

Enquanto isso, o gigante da internet Google oferece um software de tradução gratuito que se conecta com seus fones de ouvido Pixel, lançados há dois anos.

Esta semana na CES, o Google anunciou que está desenvolvendo a capacidade de tradução em uma série de novos produtos através de seu software de assistente virtual.