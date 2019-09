Toyota tem plano de carro que roda para sempre, movido a energia solar

A marca japonesa de automóveis Toyota adicionará mais tecnologia ao seu modelo de carro Prius com um objetivo nada simples: fazê-lo rodar para sempre e “revolucionar o transporte”. Para construir o carro do futuro, usará décadas de experiência na montagem de carros e tecnologias como painéis solares de ponta e baterias super eficientes.

A Toyota se uniu às empresas Sharp e à Organização de Desenvolvimento Industrial Tecnológico do Japão para desenvolver esse protótipo, de acordo com a agência de notícias Bloomberg.

A organização japonesa começou o projeto em 2016, com o objetivo de atingir uma geração de 1 quilowatt-hora em veículos, por meio de um módulo de bateria solar com eficiência de conversão acima de 30%. A Sharp é uma das maiores desenvolvedoras de painéis solares do país e desenvolve sua tecnológica de células solares com financiamento da Organização de Desenvolvimento Industrial Tecnológico do Japão. Já a Toyota ficou responsável por fazer esse sistema ser convertido em movimento nos carros.

Na opinião dessas empresas, os carros elétricos ainda necessitam da construção de várias estações de carregamento. Já os veículos movidos a hidrogênio pedem um bom tempo de desenvolvimento tecnológico. A energia solar poderia superar as duas formas de mover um veículo, associando a disponibilidade do Sol pelo mundo a uma capacidade de bateria suficiente para fazer os carros andarem de noite.

Presente e futuro

Não é a primeira vez que marcas japonesas apostam no potencial da energia solar. A Hyundai e a própria Toyota lançaram modelos com painéis solares, mas os equipamentos mal conseguiam fazer o sistema de som funcionar. Um modelo híbrido do Prius já oferece painéis solares como um adicional, mas eles só promover seis quilômetros de passeio e as baterias só carregam quando o carro está estacionado.

A Toyota está agora testando um novo modelo do Prius movido a energia solar e fez descobertas interessantes junto à Sharp e à Organização de Desenvolvimento Industrial Tecnológico do Japão.

O painel solar instalado no Prius converte a energia solar a uma eficiência de mais de 34%, contra 20% dos painéis solares presentes hoje no mercado. As células solares possuem apenas 0,03 milímetros de espessura, permitindo que os painéis sejam instalados nas partes curvas do carro. O veículo é carregado mesmo em movimento e pode andar quatro dias por semana, 50 quilômetros por dia. Há cerca de 1.100 células solares instaladas no Prius, cada uma com o tamanho de um cartão de visitas.

Ainda há obstáculos tecnológicos. Em março de 2020, o modelo será testado em regiões que não possuem tanta incidência de energia solar — como a própria capital japonesa, Tóquio. O preço dos painéis solares faz com que o carro não seja viável comercialmente por ora. A Toyota reconhece que carros que rodam para sempre sem carregamento ainda são, por enquanto, um plano distante. Mas avança, uma célula por vez.