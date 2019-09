São Paulo – A Toyota está testando carros movidos por energia solar. Em parceria com fabricantes de placas de captação de raios de sol, a companhia japonesa iniciou os testes para permitir que o Prius, seu principal veículo já movido por energia elétrica.

De acordo com a Reuters, os testes foram iniciados em julho deste ano com a colocação dos equipamentos no capô, no teto e na parte traseira automóvel. Os acessórios são instalados diretamente na lataria e medem 0,03 milímetros. Apesar de finos, eles adicionam 80 quilos ao peso final do carro.

As primeiras experiências mostraram resultados positivos. Quando o veículo está em movimento (e já sendo carregado por energia cinética), as placas produzidas pela Sharp permitem que o carro acelere por 35 milhas (cerca de 56 quilômetros). Nos Estados Unidos, de acordo com dados da AAA Foundation for Traffic Safety, os motoristas trafegam 43 quilômetros por dia com seus automóveis.

O ponto negativo é que a tecnologia ainda deve levar algum tempo para ser visto nas ruas. A taxa de eficiência na transformação de raios de sol em energia ainda é de apenas 34% com os painéis solares, o que os deixa distantes de substituírem os métodos de abastecimento mais tradicionais.

Grande nome dos carros elétricos durante o fim da década de 1990 e o começo dos anos 2000, a Toyota vê seu negócio impactado pela chegada de concorrentes de peso. Tanto a Tesla como gigantes tradicionais da indústria automotiva já comercializam mais veículos movidos por eletricidade do que a montadora japonesa.

Dados da consultoria Statista e da InsideEV referentes a maio deste ano apontam que o Prius foi apenas o quinto colocado em vendas do segmento, com 100,7 mil unidades comercializadas. A primeira colocação é do Model 3, da Tesla, com 187,9 mil carros vendidos. Volt, da Chevrolet, Model S, também da Tesla, e Leaf, da Nissan, completam a lista dos mais vendidos.