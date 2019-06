Toyota e Subaru se unem para desenvolver SUV elétrico

TÓQUIO — A Toyota e a Subaru anunciaram nesta quinta-feira que planejam desenvolver em conjunto um veículo utilitário esportivo elétrico em uma plataforma produzida em conjunto para tentar dividir o custo de produzir um carro de emissões mais baixas.

A dupla aplicará as tecnologias de tração nas quatro rodas da Subaru e as tecnologias de eletrificação de veículos da Toyota ao novo SUV, que cada um venderá sob suas próprias marcas, disseram as montadoras em um comunicado.

A mudança para compartilhar tecnologia ressalta o enigma que a Toyota e outras montadoras globais enfrentam, que estão competindo para desenvolver novas tecnologias de veículos, incluindo carros elétricos com bateria e carros autônomos, que exigem investimentos maciços.

“A Subaru e a Toyota acreditam que é necessário seguir um modelo de negócios que vai além das convenções, ultrapassando as fronteiras industriais”, disseram as montadoras.

A Toyota está buscando parcerias com montadoras e empresas de tecnologia rivais para reduzir o gasto de capital para o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Em abril, a empresa anunciou que forneceria às outras montadoras sua tecnologia híbrida, uma área que liderou desde que foi pioneira do Prius em 1997.

Como a menor das principais montadoras do Japão, a Subaru está lutando para investir e desenvolver veículos de baixa emissão e serviços de transporte sob demanda, considerados necessários para sobreviver à agitação tecnológica na indústria automobilística mundial.

O anúncio desta quinta-feira baseia-se numa parceria entre a Toyota e Subaru existente desde 2005. A Toyota é o maior acionista da Subaru, com uma participação de 16,77%, mostrou dados Refinitiv.