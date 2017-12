Toyota anuncia 10 carros elétricos para início da próxima década

A Toyota Motor se comprometeu a oferecer mais de 10 carros puramente elétricos no início dos anos 2020. A fabricante japonesa corre para alcançar as rivais frente à mudança global em direção aos automóveis movidos a bateria.

A marca Toyota, voltada ao mercado de massa, e a Lexus, de luxo, também oferecerão opções eletrificadas para toda a linha até cerca de 2025, em parte aumentando o número de modelos híbridos dedicados, movidos a bateria ou a células de combustível, e também adicionando opções alternativas de conjuntos de motor e transmissão aos veículos existentes, anunciou a segunda maior fabricante de automóveis do mundo na segunda-feira.

Até 2030, a Toyota pretende vender 5,5 milhões de veículos eletrificados — incluindo 1 milhão de carros movidos totalmente a bateria ou a hidrogênio –, o que representa metade das vendas projetadas.

“A eletrificação é essencial”, disse o vice-presidente-executivo da Toyota, Shigeki Terashi, em entrevista coletiva, em Tóquio. Para atingir os objetivos, será necessário investir cerca de 1,5 trilhão de ienes (US$ 13,3 bilhões) em pesquisa e desenvolvimento até 2030, sendo aproximadamente metade do total em tecnologia de bateria, disse ele. “Precisamos adotar uma postura sem precedentes que supere de longe o que foi feito no passado.”

As baterias surgiram como tecnologia dominante na corrida para cumprir as regras ambientais cada vez mais rigorosas em todo o mundo, enquanto a Toyota vinha até agora se concentrando apenas em configurações de células de combustível baseadas em hidrogênio em sua estratégia para os carros de zero emissão.

A China, que é o maior mercado automotivo do mundo, pode acabar com as vendas de veículos movidos a combustíveis fósseis até 2040, disse um executivo de uma fabricante local de automóveis de nova energia na semana passada. A Califórnia também estuda acabar com as vendas de veículos que produzem emissões após medidas da Índia, do Reino Unido, da França e de outros governos.

Um total sem precedentes de um milhão de veículos elétricos será vendido em 2017, representando um aumento de oito vezes em cinco anos, segundo a Bloomberg New Energy Finance.

Estratégia das concorrentes

As metas da Toyota surgem após o plano da Volkswagen de eletrificar os 300 modelos de toda a linha das 12 marcas do conglomerado alemão até 2030, com 50 veículos movidos puramente a bateria até 2025. A General Motors pretende oferecer 20 modelos totalmente elétricos até 2020. O objetivo da Honda Motor é que os veículos elétricos respondam por dois terços das vendas até 2030.

O presidente Akio Toyoda, que admitiu que sua empresa está “um pouco atrasada” na adoção dos modelos elétricos movidos a bateria, anunciou na semana passada que a Toyota estava aprofundando a parceria com a Panasonic, a maior fornecedora mundial de baterias para esses modelos, para desenvolver as células de combustível da próxima geração.

A colaboração incluirá baterias de estado sólido, uma tecnologia que promete prolongar a autonomia de direção, reduzir o tempo de recarga e melhorar a segurança. A Toyota pretende comercializar baterias de estado sólido no início da década de 2020.