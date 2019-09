“Tinder do Facebook” ganha integração com o Instagram

São Paulo – Vai ficar mais fácil paquerar pelo Instagram. Nesta quinta-feira (5), o Facebook anunciou a integração do serviço Dating com o aplicativo de fotos e vídeos comprado pela companhia em 2012. O serviço ganha a função “Crush Secreto”, que permite indicar quais seguidores da rede social o usuário tem um interesse amoroso.

A função já estava disponível no Facebook, sendo possível selecionar até nove contatos da plataforma, entre amigos e amigos de amigos. Caso a seleção seja recíproca, haverá um “match” e ambos receberão a notificação da combinação.

A integração também trará novidades ao aplicativo de relacionamento lançado em abril deste ano e que tenta desbancar o Tinder e seus semelhantes. De acordo com o Facebook, será possível compartilhar stories do Instagram na plataforma até o fim do ano.

Vale lembrar que o Dating não é um aplicativo, mas um serviço integrado às plataformas do Facebook. Assim, não é preciso realizar qualquer tipo de download para utilizá-lo. Outro ponto importante é que o serviço não realizar qualquer publicação de conteúdo nas redes sociais do usuário.