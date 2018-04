TIM usará inteligência artificial para ajudar clientes

A TIM e a Microsoft anunciaram parceria nesta quinta-feira, 19, para promover a inteligência artificial na transformação digital da operadora brasileira, assim como na controladora Telecom Italia. A iniciativa utilizará big data e analytics para melhorar a eficiência nos processos internos e desenvolver ferramentas para produtos e serviços para aprimorar a oferta da tele e a experiência do cliente (como chatbots, assistência imediata e focada, atendimento tradicional). Para tanto, utilizará recursos analíticos e cognitivos avançados.

O projeto prevê o aprimoramento de “pontos de contato digitais” com a introdução de aplicativos e de resposta de voz interativa para simplificar a relação com o cliente. A ideia é que os assistentes virtuais utilizem a inteligência artificial dos serviços cognitivos da plataforma Microsoft Azure para guiar clientes de forma totalmente digital.

A parceria faz parte do plano DigiTIM, apresentado pela Telecom Italia a investidores italianos na última terça-feira, 17 (em conjunto com a avaliação da proposta do Fundo Elliot), e que busca melhorar o engajamento por meio do “redesenho digital e ágil da jornada do consumidor”; a manutenção da base premium e captura de novas oportunidades de crescimento; aceleração da geração de fluxo de caixa; e a implantação de uma cultura guiada por dados e desempenho.

Também faz parte do Plano Industrial da companhia para o triênio 2018-2020, que foca na transformação industrial da companhia e endereça os desafios operacionais e financeiros do grupo – para o Brasil, o projeto é de R$ 12 bilhões no período.