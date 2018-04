TIM reformula portfólio para pequenas e médias empresas

Bruno do Amaral, do Teletime

A TIM comunicou seu reposicionamento no mercado de pequenas e médias empresas. A empresa traz no novo portfólio ofertas convergentes com serviços de telefonia e banda larga fixa e móvel.

Com isso, passa a utilizar também a nova marca TIM Empresas, oferecendo possibilidade de contratação de serviços avulsos para digitalização e desenvolvimento de negócios.

A empresa também anuncia a estratégia de novas parcerias como a do provedor UOL, dando descontos especiais para hospedagem e criação de sites, além de demais serviços de tecnologia. A TIM ainda oferece soluções de segurança e de suporte. Segundo a operadora, os planos móveis contam com zero-rating para “aplicativos de mobilidade, de redes sociais e de comunicação essenciais aos negócios das PMEs”.