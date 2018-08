TIM muda planos e dá acesso ilimitado a Instagram, Facebook e Twitter

São Paulo – A operadora TIM reformulou seu portfólio de planos de telefonia e internet móvel e passou a oferecer navegação ilimitada em redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter, em um plano com mensalidade de 49,99 reais. A prática é chamada de zero-rating, quando não há cobrança pelos dados de acesso a determinados serviços web e permitida pela Justiça brasileira. No entanto, a isenção é válida somente para os primeiros três meses de contratação do plano.

Chamado TIM Controle B Plus, ele impõe fidelidade de 12 meses aos clientes. Seu preço, antes da mudança, era 10 reais mais caro, ou seja, custava 59,99 reais e não contava com a isenção de cobrança temporária em redes sociais.

O plano oferece 3,5 GB de internet móvel, que pode ganhar mais 500 MB caso o cliente ative a conta digital, que elimina o envio do boleto impresso para a residência, substituindo o papel por um e-mail com os dados de pagamento. Ele prevê também ligações para qualquer operadora do Brasil por meio do código 41, tem uso ilimitado de aplicativos como WhatsApp, Telegram, Messenger, Waze e Easy Taxi, bem como envio à vontade de SMS para qualquer operadora.

A contratação do plano nessas condições vale entre o período de 22 de agosto a 30 de setembro.

A TIM não é a única operadora que mexeu recentemente nos seus planos. A Vivo, no final de julho, reformulou o Vivo Easy, um plano que atua como intermediário entre pós e pré-pago, permitindo a compra de diárias ilimitadas de aplicativos e pagamento via cartão de crédito.