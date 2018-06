TIM lança serviço de telefonia 2G para PMEs com ligações ilimitadas

Bruno do Amaral, do Teletime

Como parte da estratégia de reposicionamento no mercado de pequenas e médias empresas, a TIM lançou na última quinta-feira, 21, o serviço móvel-fixo TIM Office, que permite ligações ilimitadas para números fixo e móvel para chamadas on-net e off-net.

O serviço é praticamente o mesmo da oferta residencial fixa baseada na rede 2G da operadora anunciada em setembro do ano passado e que funciona com o espectro de 1.800 MHz, faixa que está passando por refarming para alocar parte da capacidade para o LTE.

O serviço é ofertado com mensalidade de R$ 49,90 e válido para todas as regiões do País. Para ativar, basta um celular com tecnologia GSM desbloqueado (e homologado pela Anatel), inserir o SIMcard da operadora e discar para o número *333, cadastrando a área de uso.

O cliente que assinar o TIM Office ganhará descontos no pacote Black Empresas, plano pós-pago para pessoa jurídica. Há ainda descontos para criação de sites, possibilidade de criação de loja virtual e serviços de valor adicionado (SVAs) como Segurança Digital e Informática.

