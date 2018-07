TIM lança programa de fidelidade com troca de iPhone X e Galaxy S9

Bruno do Amaral, do Teletime

Por Bruno do Amaral, do Teletime

Em parceria com a empresa de gestão de risco e proteção de bens Assurant, a TIM lançou um programa de fidelidade que permite a troca de aparelho após um ano com descontos. Chamado de TIM Troca Smart, o plano oferece também seguro contra roubo, furto qualificado mediante arrombamento, quebra acidental e dano líquido – pacote que já era oferecido pelas companhias desde o ano passado.

Com o programa, além de poder atualizar o smartphone a cada ano, o cliente poderá usar o modelo antigo como parte do pagamento. O novo produto terá garantia de recompra a partir do 13º mês até o 18º mês de utilização. A companhia oferece o Troca Smart para aparelhos como iPhone X, Samsung Galaxy S9 e Motorola Z2 Force, entre outros.

O programa começa a valer 24 horas após adesão e tem duração de 18 meses. As parcelas fixas têm valores entre R$ 42,90 e R$ 129,90, a depender do modelo escolhido. Após 12 meses, o cliente já pode fazer a troca pelo smartphone novo, podendo usar o modelo antigo para obter desconto de 40% desde que esteja em “boa condição e funcionando”.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site Teletime