TIM agora tem ligações ilimitadas em plano de baixo custo

Por Bruno do Amaral, do Teletime

A TIM renovou mais uma vez o portfólio de pré-pago e anunciou nesta terça-feira, 17, o pacote de ofertas semanais com chamadas ilimitadas off-net (para qualquer operadora) nos planos Pré Smart de franquia de dados 1 GB por R$ 9,99 (por sete dias) e de 1,5 GB por R$ 14,99 (também por uma semana). Segundo a operadora, a inclusão do recurso é automática também para quem já é cliente. Antes, as chamadas ilimitadas só estavam disponíveis nos pacotes pré-pagos mais caros.

Além do novo recurso, os consumidores já tinham mensagens e ligações ilimitadas utilizando os aplicativos over-the-top WhatsApp e Facebook Messenger sem consumo da franquia de dados – ou seja, em zero-rating.

A companhia afirma que mantém o benefício mesmo após o término do pacote de dados. De acordo com o head de marketing consumer, Renato Ciuchini, pesquisas recentes feitas pela TIM mostraram que havia a demanda ainda por ligações tradicionais, embora as chamadas OTT ilimitadas já estivessem disponíveis.

Os usuários podem ainda ganhar bônus de dados que podem chegar a até 1 GB adicional por semana se renovar a recarga a cada sete dias – a cada renovação da recarga, o cliente ganha 250 MB adicionais na franquia.