TikTok supera Facebook e Instagram e é o terceiro aplicativo mais baixado

São Paulo – O TikTok já é o terceiro aplicativo mais baixado do planeta. Rival do Snapchat, o aplicativo chinês utilizado para criar e publicar vídeos curtos em redes sociais superou a marca de 1,5 bilhão de downloads, ultrapassando gigantes como Instagram e Facebook.

O recorde foi registrado em relatório da consultoria SensorTower Analytics. De acordo com o levantamento, o programa só não superou ainda a quantidade de descargas do WhatsApp e do Facebook Messenger entre os aplicativos que não são considerados jogos.

Lançado em setembro de 2016, o TikTok permite criar vídeos curtos de 15 segundos utilizando diferentes efeitos. O aplicativo cresceu bastante nos últimos meses, foram 500 milhões de downloads desde fevereiro deste ano, quando o app registrou ter sido baixado mais de 1 bilhão de vezes.

Disponível em 75 idiomas para atender usuários de 150 países, o aplicativo registra a sua maior base de usuários na Índia. Por lá foram mais de 466 milhões de downloads. China e Estados Unidos são outros mercados populares e responderam por 173,2 e 123,8 milhões de downloads respectivamente.

Com sede em Xangai, a desenvolvedora de aplicativos ByteDance comanda o serviço. A companhia já atraiu a atenção do mercado e levantou mais de 4,3 bilhões de dólares em aportes de investidores como SoftBank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, entre outros.

Os olhares, é claro, estão voltados para a capacidade da empresa se tornar lucrativa. Neste ponto, o TikTok vem mostrando força. Os gastos de usuários com a ferramenta de passaram de 4,3 milhões de dólares em novembro de 2018 para 18,2 milhões de dólares em outubro deste ano. Somente em 2019, a receita ultrapassou 115 milhões de dólares.