TikTok do Zuckerberg? Instagram testa ferramenta inédita no Brasil

O Instagram anunciou uma nova ferramenta de vídeos — parecida com o aplicativo TikTok — na manhã desta terça-feira (12).

A novidade, batizada de “Cenas”, permite a gravação de filminhos sincronizados com música e com edições básicas, como ajuste da velocidade de reprodução e das configurações do temporizador, para que você não precise ficar segurando o celular para gravar alguma coisa.

A nova ferramenta é uma forma de o app de Mark Zuckerberg enfrentar a ameaça do TikTok, aplicativo de vídeo que se tornou febre entre os adolescentes justamente por permitir edições rápidas feitas pelos usuários. Essa não é a primeira vez que o Instagram recebe uma atualização inspirada no sucesso da concorrência. Os próprios stories – postagens com prazo de validade – foram feitas com base no Snapchat.

No “Cenas” também está disponível a opção “Fantasma”, que possibilita sincronizar diferentes trechos em um vídeo só.

Para usar a nova ferramenta, basta entrar no Instagram, clicar na câmera dos stories e encontrar a opção “Cenas” no rodapé da tela. A atualização já foi liberada para alguns celulares dos sistemas operacionais iOS e Android.