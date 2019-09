Teste mostra qual operadora tem a internet mais rápida do País

São Paulo – Um teste realizado pela empresa de análise de velocidade de internet Ookla apontou quais são as operadoras de internet que oferecem as melhores conexões de internet fixa e móvel no Brasil. A líder, em ambos os quesitos, foi a Claro.

A análise foi feita a partir dos resultados obtidos por testes de usuários que utilizaram a ferramenta de medição velocidade de internet Speedtest durante o primeiro semestre deste ano. Foram feitas 4,1 milhões de avaliações em dispositivos móveis e 63,6 milhões de testes em redes de internet fixa.

A Claro manteve velocidade média de 31,77 Mbps nas conexões de telefonia móvel e 49,49 Mbps no download por banda larga fixa. A companhia superou em 47% a média de velocidade em ambas as categorias. As medições foram de 21,55 Mbps e 33,56 Mbps respectivamente.

A Vivo e a TIM alternaram posições nas duas listas. A primeira registrou 23,41 Mbps na internet móvel e 42,55 Mbps na rede fixa. A subsidiária brasileira da operadora italiana, por sua vez, registrou velocidades de 15,09 Mbps e 45,5 Mbps nas respectivas categorias.

Veja o ranking de velocidades das operadoras de banda larga móvel:

Claro – 31,77 Mbps Vivo – 21,55 Mbps TIM – 15,09 Mbps Oi – 14,02 Mbps Nextel – 8,62 Mbps

E da o ranking de velocidade das operadoras de internet fixa: