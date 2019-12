Tesla pode substituir para-brisas por raio laser no futuro

São Paulo – No que depender da Tesla, a próxima geração de veículos poderá não contar com os tradicionais para-brisas. Em vez disso, emissores de raios laser serão instalados nos automóveis.

A ideia é facilitar a remoção de detritos do painel e que dificilmente podem ser retirados apenas com água e com os limpadores tradicionais.

No pedido de patente, o raio laser ocuparia o mesmo espaço dos limpadores e utilizaria placas fotovoltaicas que não gerariam eletricidade para limpar galhos e folhas que estiverem sobre o vidro.

Por ora, a novidade ainda não passa de um sonho distante. A tecnologia foi registrada no começo do ano em um registro de patente. Não há previsão para que os novos acessórios sejam produzidos ou incorporados aos veículos.