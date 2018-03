Tesla confirma que veículo que bateu nos EUA estava em modo semiautônomo

Washington, 31 mar (EFE).- A Tesla Motors confirmou que o veículo Model X que bateu em uma barreira de concreto no último dia 23 em uma rodovia em Mountain View, na Califórnia (EUA), o que causou a morte do motorista, estava com o sistema Autopilot, de condução semiautônoma, ativado.

Em comunicado divulgado neste sábado, a Tesla explicou que o motorista, Walter Huang, de 38 anos, pôs as mãos no volante apenas seis segundos antes do acidente, por isso não conseguiu evitar que o veículo se chocasse com a barreira. A vítima, que era engenheiro da Apple, morreu pouco depois do acidente em um hospital próximo.

O Autopilot pode frear e acelerar por conta própria e permite aos motoristas deixar de dirigir durante períodos prolongados, embora a Tesla exija que os mesmos mantenham “o tempo todo” as mãos no volante.

A morte de Huang, a primeira de um motorista de um veículo deste tipo da Tesla, gerou dúvidas sobre a segurança destes sistemas de direção.

No dia 18 de março, um veículo autônomo do Uber atropelou e matou uma mulher em Tempe, no estado do Arizona (EUA). Em reação a este episódio, a Toyota suspendeu suas operações com veículos autônomos na região de San Francisco (Califórnia) e em Ann Arbor (Michigan), onde fica seu centro de pesquisas. EFE