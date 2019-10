Tensão comercial e piadas sobre EUA ofuscam evento de tecnologia da China

Wuzhen, China — Em uma conferência mundial de tecnologia na China, as piadas com os Estados Unidos por seu “comportamento agressivo” deram um tom de Guerra Fria aos procedimentos, conforme a tensão com a disputa comercial mais uma vez veio à tona em um evento que atraiu poucos executivos de alto escalão dos EUA.

A Conferência Mundial da Internet, organizada pelo Estado e um dos eventos de tecnologia mais importantes do país, ocorreu este ano em um cenário de crescentes atritos sino-americanos e foi ofuscada especialmente pelos movimentos de Washington contra as empresas de tecnologia chinesas.

Os Estados Unidos no início deste mês colocaram várias empresas chinesas de IA em uma lista negra de fornecedores e as negociações comerciais entre os dois países mostram poucos sinais de qualquer resolução rápida.

Os participantes dos anos anteriores incluíram os chefes de Google e Apple. Em 2017, o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, disse na conferência que a empresa compartilhava a visão da China de desenvolver uma economia digital aberta.

Mas o evento deste ano, que terminou nesta terça-feira, atraiu poucos nomes norte-americanos e não contou com um painel EUA-China como no ano passado, refletindo as tensões elevadas entre os dois países.

Em suas observações iniciais, o chefe de propaganda da China, Huang Kunming, estabeleceu o tom geral com as críticas de que a indústria do ciberespaço está sendo prejudicada por uma mentalidade de “Guerra Fria” e “comportamento de intimidação”, uma piada mal disfarçada sobre os Estados Unidos.

“Nenhuma sanção ou restrição pode impedir o desenvolvimento da China ou o desenvolvimento de empresas chinesas”, disse Yang Shuzhen, diretor da Academia Chinesa de Estudos do Ciberespaço, um grupo de pesquisa apoiado pelo governo, a repórteres na conferência.

“Nenhuma empresa de um país pode cobrir todas as patentes técnicas, componentes e equipamentos do mundo. A tendência irreversível é que todos os países confiem no suporte do mercado global.”