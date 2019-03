Telegram tem pico de novos usuários após instabilidade no WhatsApp

São Paulo – O dia de ontem foi marcado por uma instabilidade no uso dos aplicativos do Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram. Nesse cenário, o aplicativo russo de mensagens Telegram se deu bem. Ele recebeu três milhões de novos usuários em apenas 24 horas, segundo anúncio do fundador Pavel Durov.

“Temos privacidade e espaço ilimitado para todos˜, afirmou Durov. Assim como o WhatsApp, o aplicativo utiliza criptografia na troca de mensagens, uma codificação tão forte que não pode ser quebrada nem mesmo por autoridades ou governos – algo que já levou ao bloqueio de aplicativos no Brasil e no mundo. Os aplicativos do Facebook voltaram a funcionar normalmente nesta quinta-feira (14).

Não é a primeira vez que isso acontece. Em fevereiro de 2015, quando o WhatsApp enfrentava um dos seus problemas com a Justiça Brasileira, o Telegram registrou 2 milhões de novos usuários em apenas um dia.

Em março de 2018, o aplicativo informou ter 200 milhões de usuários – mas o número não foi atualizado pela empresa desde que sofreu restrições ou bloqueios em países como China, Rússia e Irã, em razão de não ter obedecido a determinações judiciais que feririam a criptografia do app e a privacidade dos usuários.