Tecnologia para ônibus no Brasil ajudará trânsito na América do Norte

São Paulo – O Volaris Group, grupo canadense de tecnologia voltada à mobilidade, adquiriu a brasileira Cittati, que gerencia dados de geolocalização de 25 mil ônibus no país. Criada no Recife, a Cittati recebe 3 milhões de mensagens por hora em seu data center a partir de dispositivos instalados em ônibus, que reportam a localização a cada três minutos.

A tecnologia da empresa oferece precisão de rotas e horários ao transporte público. Hoje, ela opera em 92 cidades brasileiras e conta com cerca de 200 clientes. Com isso, ela tem 25% do mercado de gestão de tecnologia GPS para ônibus.

A empresa fornece, ao mesmo tempo, dados que vão parar nas mãos dos usuários do transporte público e informações sobre os funcionários e ônibus. Além de lidar com rotas, as soluções de software da empresa também elaboram escalas de trabalho para motoristas e cobradores.

O interesse do Volaris Group surgiu para ampliar as soluções de mobilidade urbana com base nas estratégias criadas no Brasil. Com a venda, a tecnologia da Cittati deverá ser utilizada na América do Norte. O Volaris faz parte de um grupo maior, chamado Constellation Software, do Canadá, que investe em empresas de tecnologia com acordos de até 5 milhões de dólares. Desde sua fundação, em 1995, ela comprou 260 startups.

“Aceitamos o acordo por causa da filosofia da empresa, que é de investir, manter o corpo gestor e não vendê-la. Eles procuram empresas maduras que tenham tecnologia e receita recorrente”, afirmou Edson Kuwabara, CEO Cittati, em entrevista a EXAME. O valor da aquisição não foi revelado.