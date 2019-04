Tecnologia em eletroportáteis otimiza tempo de limpeza

Cuidar da casa, sem dúvida, está entre as prioridades do brasileiro. Segundo pesquisa feita pelos ingleses do Now Market Institute, o Brasil é o país que mais dedica seu tempo à limpeza doméstica: mais de quatro horas por semana. Enquanto outros países, como Estados Unidos, França, Alemanha e Polônia, gastam em média três horas. Além disso, para 97% dos brasileiros entrevistados no levantamento, uma residência limpa é muito importante.

Em outro estudo, realizado com consumidores da marca Electrolux, foi constatado que, em 80% dos lares brasileiros, a limpeza é feita pelos próprios moradores, que consideram suas residências uma conquista de vida. Já a frequência pode ser diária ou até três vezes na semana para a limpeza leve, e semanal ou quinzenal para a pesada. Foram também levantados três pontos principais sobre a importância da limpeza: é indispensável para o bem-estar da família e do lar; a demora em realizá-la deixa os ambientes insalubres em vários aspectos; e o acúmulo de poeira e resíduos gera problemas de saúde, agrava alergias e cria ambiente propício para bactérias e fungos.

Porém, com a rotina apressada de hoje, nem sempre sobra tempo para manter a casa tão limpa como desejado. É nesse ponto que o avanço da tecnologia dos eletroportáteis tem feito diferença, acompanhando o novo perfil do consumidor, que busca otimizar as tarefas domésticas e, assim, ter mais horas livres. “Os consumidores se tornaram mais exigentes, pois querem produtos de alta performance e desempenho que facilitem a limpeza e organização do lar. Além disso, eles desejam ter mais tempo de lazer e para si mesmos, por isso produtos que proporcionam praticidade são tão importantes no dia a dia”, analisa Adriana Gimenes, gerente de marketing da divisão de eletroportáteis da Electrolux.

Uma comparação simples entre as tradicionais vassouras e os novos e tecnológicos aspiradores de pó, por exemplo, comprova as vantagens que o investimento em inovação trouxe. Com a ajuda do aspirador, é possível fazer uma limpeza completa em cantos, janelas, frestas, mesas, móveis e pisos sem esforço físico e com mais rapidez. O equipamento oferece ainda mais benefícios para o bem-estar dos moradores, pois não levanta partículas consideradas prejudiciais para a saúde, e é mais prático e higiênico porque aspira com precisão.

Além disso, considerado antigamente um item de luxo para muitas famílias, o aparelho era bem mais pesado, grande e caro. No entanto, com o avanço da tecnologia, apresenta agora preços acessíveis e design moderno, é leve, multifuncional e prático, atendendo às demandas do consumidor atual – que não está preocupado somente com a organização e o asseio do lar, mas também com o tempo dedicado a essas tarefas.

PARA TODOS OS TIPOS

Os aspiradores de pó evoluíram tanto que hoje há modelos ideais para cada tipo de limpeza, com configurações e design personalizados de acordo com a finalidade. Alguns exibem um visual tão elegante que podem até ficar à mostra, como parte da decoração.

1. ELECTROLUX zoom_out_map 1 /5 Aspirador de Pó 2 em 1 Ergorapido Dourado (ERG26) (Electrolux/Divulgação)

2. ELECTROLUX zoom_out_map 2 /5 Aspirador Vertical Ultrapower Electrolux (POW01) (Electrolux/Divulgação)

3. ELECTROLUX zoom_out_map 3 /5 Aspirador de Pó Equipt (EQP20) (Electrolux/Divulgação)

4. ELECTROLUX zoom_out_map 4 /5 Aspirador de Pó 2 em 1 Ergorapido Cinza (ERG25) (Electrolux/Divulgação)

5. ELECTROLUX zoom_out_map 5/5 Aspirador de Pó 2 em 1 Ergorapido Cinza (ERG25) (Electrolux/Divulgação)

Limpeza pesada

Para esse caso, é necessário um equipamento com capacidade para aspirar o máximo possível, potência para remover as sujeiras mais difíceis e bocais para superfícies variadas. O aspirador de pó Equipt (EQP20) da Electrolux, por exemplo, conta com tecnologia de filtragem HEPA (High Efficiency Particulate Air), recomendada pela Associação Brasileira de Asmáticos para proteger o ar de ácaros, fungos e bactérias; capacidade para 3 litros de pó, reduzindo a frequência de troca do saco descartável; acessórios e bocais acoplados em um compartimento exclusivo no corpo do aspirador que simplificam a troca; e motor que detém 1 800 W de potência com regulagem que se ajusta a cada tipo de superfície sem danificá-la.

Limpeza instantânea

Para o dia a dia, é preciso que o aspirador seja versátil e a ergonomia ofereça rapidez e menor esforço para os mais diversos momentos, como em um jantar entre amigos ou um café da manhã com as crianças. Para isso, os aspiradores 2 em 1 (com uso vertical ou portátil) são os mais indicados. A linha de Ergorapidos da Electrolux possui vários diferenciais nesse sentido: os produtos são sem fio, com bateria de lítio de longa duração, garantindo maior autonomia; têm bocal com luz de LED, ideal para iluminar cantos de difícil acesso; possuem pedal que corta e aspira fibras, cabelos e fios que estiverem presos na escova e bocal que remove pelos de animais; e contam com compartimento transparente para o pó, que permite a visualização de sua capacidade.

Limpeza de alta performance

Para quem busca uma limpeza completa com ainda mais autonomia, são recomendados os aspiradores verticais topo de linha, como a novidade no mercado na categoria: o Ultrapower POW01, que dispõe de bateria de lítio de 32,4 V com duração de uma hora e 20 minutos; base para carregar com mais eficiência; iluminação de LED; pedal que corta fibras e fios presos na escova; dois níveis de filtragem para uma limpeza mais eficiente e um ar mais saudável; três opções de velocidade para maior precisão ao aspirar pisos; reservatório para pó de 800 mililitros, maior capacidade da categoria; e bocal flexível que gira completamente para os lados, facilitando o alcance em cantos e embaixo e atrás de móveis.

