Teclado Itaú, que manda dinheiro via WhatsApp, atinge 1 mi de usuários

São Paulo – O Teclado Itaú, uma solução do banco Itaú para permitir transferências via WhatsApp e outros aplicativos de mensagens, já conta com 1,2 milhão de ativações em dispositivos móveis. O número representa 10% dos clientes pessoa física cadastrados nos canais digitais do banco.

Disponível para Android e iPhone, o recurso funciona como um aplicativo de teclado que, quando ativado, deixa o cliente do banco realizar operações sem precisar deixar o app onde está. Em termos simples, ele deixa você mandar dinheiro aos seus amigos via WhatsApp.

O teclado, lançado em junho e noticiado em primeira mão por EXAME, é exclusivo do Itaú.

O Banco do Brasil também tem uma solução para o popular app de mensagens e já permite realizar 11 operações bancárias, como consulta de saldo, transferências e recarga de celular.