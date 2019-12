Taylor Swift é a mais influente do Twitter em ranking com só um brasileiro

São Paulo – Um estudo realizado pela empresa de análise de mídias sociais BrandWatch listou quem são as 50 pessoas mais influentes no Twitter em 2019. A liderança ficou com a cantora e atriz americana Taylor Swift. Com 85,5 milhões de seguidores, a artista alcançou uma nota de 97 pontos de engajamento na rede social e superou até mesmo o presidente americano Donald Trump. O único brasileiro presente é o comediante Danilo Gentilo, na 47ª posição.

Apesar de Taylor Swift ter um número bem considerável de seguidores, a análise não leva em conta somente esse aspecto. A análise leva em conta o potencial de engajamento que essas celebridades virtuais geram nas redes sociais ao postar ou curtir algo.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump também registrou 97 pontos na lista da BrandWatch, mas ficou para trás nos critérios de desempate utilizados no ranking. A mesma coisa aconteceu com Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia.

Fora do pódio, mas entre os 10 primeiros colocados estão listados, em ordem, a cantora Katy Perry, o empresário Elon Musk, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, a cantora e atriz Lady Gaga, a apresentadora Ellen DeGeneres, a cantora Ariana Grande e a socialite Kim Kardashian. A lista completa pode ser conferida neste link.