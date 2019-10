Taylor Swift muda de ideia e decide liberar seu álbum na Apple Music

A cantora pop Taylor Swift disse que irá colocar seu bem-sucedido álbum 1989 na Apple Music, dias depois de a empresa voltar atrás e concordar em pagar os artistas durante um teste gratuito de seu novo serviço de música por streaming.

Na segunda-feira (22), a Apple cedeu à pressão de Taylor e de alguns grupos e selos independentes depois que sua decisão de não pagar os músicos gerou polêmica na indústria musical.

“Após os eventos desta semana, decidi colocar o 1989 na Apple Music… e com prazer”, tuitou a cantora nesta quinta-feira (25). “Caso vocês estejam se perguntando se este é algum tipo de acordo de exclusividade que a Apple já fez com outros artistas, não é. Essa é, simplesmente, a primeira vez que eu achei certo disponibilizar meu álbum por streaming. Obrigada, Apple, por sua mudança de opinião”.

Esta não foi a primeira briga da artista vencedora de prêmios Grammy com serviços de música por streaming. Ela chegou a retirar todo o seu catálogo da Spotify em novembro passado, e também se recusou a oferecer 1989 na web, dizendo que o negócio fez o número da venda de álbuns cair drasticamente.