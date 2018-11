Tamanho da tela é principal fator na hora de comprar TV

São Paulo – O tamanho da tela é o fator mais importante para 78% dos consumidores na hora de escolher um novo modelo de televisão, segundo pesquisa feita pela Samsung com mais de 300 brasileiros. A característica ficou à frente de fatores como resolução/tecnologia (priorizado por 77%), preço (71%) e marca (52%).

Na análise, mais da metade dos entrevistados afirmaram que consideram comprar um televisor acima de 65 polegadas, transformando o cômodo da casa em um cinema e melhorando a experiência nos momentos de lazer. Para 15% das pessoas que disseram não considerar uma troca de TV por uma tela maior, o principal motivo é o tamanho do cômodo, considerado pequeno para um aparelho muito grande.

Como solução, a empresa aponta que as TVs de resolução 4K (ou Ultra HD), com quatro vezes mais resolução do que o padrão Full HD, podem mudar essa percepção, permitindo que aparelhos grandes sejam instalados em espaços pequenos sem perda de conforto visual. Confira a seguir a indicação da Samsung para o tamanho da TV segundo a distância da tela proporcionada pelo cômodo:

– Em até 2 metros: TVs de até 50 polegadas;

– Entre 2 e 2,5 metros: TVs de 50 a 55 polegadas;

– Entre 2,5 e 3 metros: TVs de 65 polegadas;

– Acima de 3 metros: TVs de 75 e 82 polegadas.

Velocidade do processador ou a versão do sistema operacional e aplicativos compatíveis não foram mencionados como principais fatores de compra de novos televisores.