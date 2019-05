Tamagotchi volta pronto para a geração dos smartphones

São Paulo – O brinquedo Tamagotchi, também conhecido no Brasil pelo nome de “bichinho virtual”, está de volta. A nova versão do brinquedo, que foi febre na segunda metade dos anos 1990, chegará às lojas dos EUA em julho por 60 dólares.

Apesar de manter um visual muito parecido com a sua primeira encarnação, incluindo os três botões para interagir com bichinho, o novo Tamagotchi nasceu pronto para brilhar com quem já é um nativo da geração dos smartphones.

O Tamagotchi On possui conexão Bluetooth, o que permite conectá-lo a smartphones e tablets. O recurso permitirá participar de eventos coletivos e fazer o download de conteúdo extra. O brinquedo conta também com conexão infravermelha, o que permite que dois Tamagotchis interajam.

Com esse recurso, dois bichinhos diferentes poderão até se casar e ter filhos. Essa, porém, não é a primeira vez que o bichinho virtual é repaginado. Quando completou 20 anos, em 2017, o Tamagotchi ganhou uma reedição comemorativa.