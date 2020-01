Suposta imagem do Galaxy S20, novo rival do iPhone, vaza na web

São Paulo – Uma publicação de um membro da comunidade on-line XDA-Developers, voltada a desenvolvedores de software, mostrou o suposto o visual do próximo smartphone da sul-coreana Samsung, que pode ser chamado Galaxy S20. O aparelho, que será apresentado oficialmente no dia 11 de fevereiro, pode vir com quatro câmeras traseiras, em vez das três que existem atualmente no Galaxy S10.

Na imagem, a tela inicial apresenta o nome do modelo, S20, e uma indicação de que o produto terá compatibilidade com a tecnologia de rede móvel 5G. De acordo com a fonte anônima que trouxe as imagens à tona na web, as quatro câmeras são: uma principal de 12 megapixels, uma ultra grande-angular, uma teleobjetiva e uma lente macro. Há, por fim, um microfone traseiro para melhorar a qualidade do áudio.

Além disso, a publicação no XDA Developers diz que o S20 virá em dois modelos, o Ultra, que é o S20+ – com uma tecnologia mais avançada para as câmeras – e a versão regular. Sobre o processador, as duas versões devem conter o Snapdragon 865, e as telas devem ser maiores do que as telas dos modelos S10. Ou seja, pouco ou nada em termos de estratégia de venda de produtos deve mudar em relação ao ano passado.

Além da variante 5G, também é esperado que a Samsung lance modelos com tecnologia 4G. A comercialização dos modelos 5G dependerá dos avanços tecnológicos das operadoras locais de cada país. No Brasil, por exemplo, a chegada dessa nova rede móvel só deve chegar em 2022.