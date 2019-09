Suíça ABB cria tecnologia para navio movido a hidrogênio

São Paulo – A empresa ABB, multinacional especializada em tecnologias de energia e automação, desenvolveu uma solução de energia para fazer embarcações fluviais funcionarem por hidrogênio. A companhia, que tem sede em Zurique, na Suíça, criou uma solução de propulsão e energia com base em células combustíveis para um navio que trafega pelas águas do rio Ródano, que possui a nascente na França e termina na Suíça, passando por cidades como Lyon, Sion, Genebra e Valença.

A embarcação será utilizada pela sua subsidiária, a empresa Compagnie Fluviale de Transport (CFT), que tem sede na França. A iniciativa Flagships, da qual a ABB faz parte, que é financiada pela União Europeia, pretende diminuir a emissão de gases para o meio ambiente. A intenção é reduzir para 0 a emissão e fazer com que as operações marítimas no local não prejudiquem o ecossistema.

Matthieu Blanc, presidente da CFT, disse que o projeto é indispensável para diminuir a poluição gerada pelas vias marítimas na Europa. “A CFT tem sido inovadora em vias fluviais há mais de meio século. Potencializar o transporte fluvial de forma sustentável é um novo tipo de desafio, mas tornou-se vital reduzir as emissões nas vias fluviais da Europa, e especialmente nos centros das cidades. Com este projeto, pretendemos destacar que a operação livre de emissões é possível e comercialmente viável”, informou Blanc, em nota.

Com isso, a ABB assume um papel ativo na iniciativa Flagships e auxilia na modernização da mobilidade elétrica em meios aquáticos. Para funcionar, o sistema de célula de combustível é instalado no navio e a operação começa a ser realizada quase que instantaneamente. Dessa forma, os procedimentos de reabastecimento serão extremamente importantes e deverão acontecer de maneira rápida, para que o navio funcione corretamente.

A motivação para a mudança no combustível é o fato de, segundo a ABB, o transporte por meios marítimos ser responsável por cerca de 940 milhões de toneladas de gás carbônico emitidos a cada ano. As células de combustível são consideradas uma grande e positiva mudança para o meio ambiente, sendo considerada uma das soluções sustentáveis mais promissoras – com o uso destas, o combustível é convertido de maneira direta em eletricidade, calor e água.