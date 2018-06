Sucesso no PlayStation, Crash chega a Xbox One e Switch

São Paulo – Crash Bandicoot é um dos jogos de maior sucesso do PlayStation. No ano passado, quando a trilogia clássica foi relançada com remasterização para o PS4, 2,5 milhões de cópias foram vendidas em menos de dois meses. Nesta semana, os games chegam aos PCs, consoles Xbox One, da Microsoft, e ao Switch, da Nintendo.

A experiência de jogo é parecida com a oferecida no PlayStation, ainda que os controles e consoles tenham suas próprias particularidades. No caso do Switch, a conversão em portátil permite jogar em qualquer lugar, o que parece apropriado, talvez, de forma não prevista por seus criadores no passado.

Com comandos simples para andar, pular e girar, a trilogia de Crash oferece uma experiência nostálgica para quem jogou o título no começo dos anos 2000 e fácil de aprender para quem está começando agora.

A trilogia da Activision conta com Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot: Warped. Seu preço sugerido é de 150 reais.