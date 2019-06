Sucesso de 2016, Pokémon Go deixará de funcionar em celulares antigos

São Paulo – O aplicativo Pokémon Go, desenvolvido pela americana Niantic em parceria com a japonesa Nintendo, teve o pico de seu sucesso à época de seu lançamento, em 2016, quando chegou a atingir 45 milhões de usuários por dia. O app foi lançado com suporte para iPhones e também para uma ampla gama de versões do sistema Android. A partir de 1º de julho, muitos aparelhos não poderão mais executar o software.

Em seu perfil de suporte no Twitter, a Niantic anunciou que os smartphones que usam a edição 4.4 do sistema Android, de codinome KitKat, não poderão mais jogar Pokémon Go. A empresa recomenda que os usuários atualizem seus aparelhos para a versão 5.0 do sistema – o que nem sempre é possível. O Google libera as atualizações do sistema para as fabricantes, que precisam adaptá-las aos seus dispositivos. Após isso, operadoras de telefonia móvel também precisam passar por um processo semelhante até que uma nova versão do sistema possa ser instalada. Com isso, muitos aparelhos ficam sem o update ou demoram a recebê-lo.

O Android KitKat foi lançado oficialmente em 2013, ou seja, já tem seis anos de existência. Segundo dados reunidos pela consultoria Statista, 3,93% dos usuários de smartphones com o sistema móvel do Google ainda usavam a edição 4.4 em janeiro deste ano. No período de um ano, de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, houve uma redução significativa no número de aparelhos com essa versão do software. A queda foi de 56,6%, levando o percentual de uso de 9,07% para 3,93%. De acordo com os dados da consultoria, a mais popular é a versão 8.0 Oreo, com 20,8% de parcela de mercado, seguida de perto para edição 8.1, que tem modificações incrementais. A versão mais recente de Android, chamada Pie, estava em apenas 2,33% dos dispositivos em janeiro deste ano.

Com o novo posicionamento da Niantic, os usuários de smartphones com Android 4.4 precisarão atualizar o software de seus aparelhos, caso o update esteja disponível. A outra opção para continuar a jogar Pokémon Go é comprar um novo celular.

Veja o tuíte oficial da Niantic sobre o fim do suporte ao Android KitKat.