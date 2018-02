Steve Wozniak cancela apresentação na Campus Party

São Paulo – Steve Wozniak, cofundador da Apple, cancelou sua participação na 11ª edição da Campus Party, em São Paulo. Woz, como é conhecido, faria uma palestra na noite de sexta-feira para os 8 mil campuseiros e visitantes pagantes do evento de tecnologia e empreendedorismo.

Em nota ao Site EXAME, a organização da Campus Party informou que o cancelamento ocorreu por uma questão de saúde de Woz.

“A Campus Party lamenta informar que não poderemos mais contar com a presença do cofundador da Apple, Steve Wozniak, nessa edição do evento. Por conta de problemas de saúde, acabamos de ser informados que Steve não conseguiu embarcar para o Brasil a tempo de sua palestra no evento”, segundo comunicado oficial.

A organização não informou ainda se haverá substituto para Woz, um dos principais palestrantes da edição deste ano.