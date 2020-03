Startups vão receber aporte de empresa de tecnologia bancária

São Paulo – O mercado de startups vai receber uma injeção de capital no fim deste mês. Em parceria com a aceleradora Darwin, a Sinqia, empresa brasileira que atua com tecnologias voltadas para o mercado financeiro, antecipou com exclusividade para a EXAME que vai investir entre 1,5 milhão e 2 milhões em aportes para jovens empresas de tecnologia

O dinheiro será direcionado principalmente para startups do setor financeiro, as chamadas fintechs. A tendência é de que a cifra seja repartida entre até 20 empresas diferentes. A escolha se dará no fim deste mês.

O investimento da Sinqia faz parte de uma rodada de captação organizada em conjunto com a Darwin. A aceleradora fica com uma parte do investimento para gerenciar os processos das startup aportadas.

Também participam do aporte companhias como o Banco Safra e a Transunion. Segundo apurado, o valor total do investimento é próximo de 5 milhões de reais.

“A decisão é colegiada. Mas se uma startup interessar mais para um investidor do que para outro, é possível fazer um aporte maior”, afirma Leo Monte, chefe de marketing da Sinqia.

Assim, o investimento poderá ser feito de forma individual ou coletiva e o percentual adquirido das empresas é repartido entre os investidores.

Com ações negociadas na Bovespa desde 2014, a Sinqia estava avaliada nesta segunda-feira (23) em 816,2 milhões de reais.