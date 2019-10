Startup de tecnologia que detecta sinais de AVC recebe US$ 50 milhões

São Paulo — Uma startup que usa inteligência artificial para prever sinais de AVC (acidente vascular cerebral) recebeu um aporte de 50 milhões de dólares em uma série B de investimentos para expandir sua atuação. Hoje, a empresa tem escritórios em São Francisco (EUA) e em Tel-Aviv (Israel). A rodada foi liderada pela firma de investimentos em tecnologia Greennoaks, com a participação do fundo GV de capital de risco da Alphabet (dona do Google) e do Kleiner Perkins, fundo que investe em empresas de saúde.

Chamada Viz.ai, a startup foi fundada em 2016, em São Francisco. Sua tecnologia utiliza algoritmos de aprendizagem de máquina (que imitam o processo de aprendizagem humano, mas com eficiência de máquina) para analisar imagens cerebrais e detectar grandes oclusões de vasos sanguíneos, ligadas a um tipo debilitante de AVC.

Ao encontrar sinais que precedem um AVC, o sistema da Viz.ai alerta médicos. Como em outras doenças, quanto antes o caso for tratado, maiores são as chances de um quadro positivo para o paciente. Além da saúde, a tecnologia ajuda a reduzir os custos da hospitalização para pacientes.

O sistema da Viz.ai é aprovado pela Federal Drug Administration, órgão nacional de regulação do setor de saúde, e é usado atualmente em 300 hospitais nos Estados Unidos. A startup já havia captado 10 milhões de dólares em financiamento e 21 milhões de dólares em investimentos em uma rodada de série A, realizada em 2018.

Nos Estados Unidos, país-sede da empresa, uma pessoa é vítima de um AVC a cada 40 segundos, levando a 140 mil mortes anualmente, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do governo americano.