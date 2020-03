Startup cria plataforma para ajudar vizinhos em quarentena

A Noknox, startup voltada para tecnologia e software para residências, criou um website para auxiliar a reduzir o número de pessoas nas ruas, contribuindo para a redução de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. A plataforma se chama “Vizinho do Bem”, e consiste em unir voluntários com pessoas em situação de maior risco, para que as últimas não precisem sair de casa para realizar tarefas básicas.

Para fazer parte da plataforma, basta se cadastrar no site e informar dados pessoais – como endereço e telefone – para que seja possível encontrar indivíduos nas proximidades.

Feito isso, o serviço irá conectar, pelo WhatsApp, o usuário com algum vizinho, e toda a comunicação é feita por meio dele. Os responsáveis pelo serviço orientam que ambas as partes sigam as orientações de segurança, para que ninguém saia prejudicado.

Além disso, a Noknox também solicita que apenas pedidos de urgência sejam realizados – como compras no supermercado e em farmácias -, para que as pessoas continuem a sair o mínimo possível de suas casas. Entre as dicas, eles também inseriram como permanecer seguro se precisar sair de casa, prestando atenção em pontos como:

“Evitar ao máximo encostar as mãos em corrimãos ou em móveis públicos;

Não cumprimentar com apertos de mão, beijos e abraços;

Deixar as compras a pelo menos 1 metro de distância de quem vai recebê-las;

Ao tossir e espirrar, cobrir o nariz e boca com o cotovelo flexionado;

Não tocar olhos, nariz e boca enquanto estiver com os produtos a serem entregues

Após pegar as compras, lavar as mãos novamente com água e sabão;

Se possível, higienizar embalagens compradas ao recebê-las.”

O usuário pode tanto se inscrever para ser um voluntário digital – que fica responsável por fazer as ligações entre quem ajuda e quem precisa ser ajudado -, um voluntário para auxiliar outra pessoa e alguém que precisa de ajuda.