Startup cria combustível à base de água para veículos elétricos

São Paulo – A startup australiano-israelense Electriq~Global apresentou na última semana, em Tel Aviv, Israel, uma nova tecnologia capaz de gerar combustível para carros elétricos a partir da água.

A empresa disse que seu combustível à base de água é “altamente eficiente, seguro” e pode ser usado para alimentar veículos elétricos sem emitir gases poluentes. A tecnologia, chamada de “revolucionária” pela Electriq~Global, extrai hidrogênio da água, utilizando-o para gerar a eletricidade que alimenta os veículos.

O sistema desenvolvido contém três elementos principais: a água, uma substância química chamada Tetraidrobiopterina (BH4), e uma camada de metal – um catalisador desenvolvido pela empresa – que aciona a produção de hidrogênio a partir da mistura.

“Criamos um novo tipo de combustível baseado em água”, disse o CEO Guy Michrowski ao jornal The Times of Israel. “É seguro, não inflamável e fácil de usar e transportar.”

Novo combustível tem maior alcance e menor preço

As empresas que atuam no ramo de energia renovável, como a Tesla, atualmente utilizam baterias de íons de lítio para abastecer os carros, ou tecnologias de hidrogênio comprimido – considerado de custo alto para armazenamento e transporte – para veículos maiores, como ônibus, caminhões, trens e barcos.

De acordo com a startup, sua tecnologia atinge o dobro do alcance de carros elétricos pela metade do custo. Em seu site oficial, a Eletriq~Global compara o alcance de seu combustível com o de outras empresas. A bateria de lítio de um Tesla Model-S 2018 e o hidrogênio comprimido de um Toyota Mirai 2018 têm alcance de 500 km, enquanto os veículos da Eletriq~Global teriam um alcance de 1.000 km, podendo ser reabastecidos em cinco minutos.

Em um comunicado, a empresa afirmou que o custo de um tanque com seu combustível seria de 25 dólares (cerca de 93 reais, em conversão direta) e comparou o valor com o tanque de hidrogênio do modelo da Toyota, que sairia por 80 dólares (300 reais, também em conversão direta).