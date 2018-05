Starbucks tem o app de pagamento mais popular do mundo, diz relatório

Segundo um relatório da empresa de marketing digital eMarketer, o app do Starbucks é a ferramenta de pagamentos online mais bem-sucedida, mesmo que ele tenha sido lançado antes de outros três principais aplicativos de pagamentos (Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay). E as projeções continuam subindo.

Ainda conforme a eMarketer, o app será usado este ano por 23,4 milhões de pessoas com 14 anos ou mais para fazer um pagamento este ano.

Esta popularidade toda, ainda conforme a empresa de marketing digital, pode ser creditada à sua adoção antecipada, fácil navegação e uma base de clientes leais que foi incentivada por um robusto programa de recompensas.

O aplicativo Starbucks permite, por exemplo, que os usuários paguem com seus telefones e ganhem créditos para futuras compras. Esse uso é significativo: a Starbucks informou que seu sistema de pedido e pagamento móvel foi responsável por 12% de todas as transações dos EUA no trimestre encerrado em 1º de abril.

Conteúdo originalmente publicado no AdNews