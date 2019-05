Spotify testa recurso parecido com Instagram Stories

São Paulo – O aplicativo de música Spotify está testando uma nova ferramenta chamada Storyline. A ideia principal da nova função consiste em passar informações exclusivas, divulgadas pelo próprio artista, sobre a música que o usuário estiver ouvindo no momento.

O novo recurso funciona de maneira similar aos stories do Instagram: o usuário pode avançar e voltar as cartas informativas, que são disponibilizadas logo abaixo da Genius Bar, ferramenta do aplicativo que apresenta a letra da música e outras informações. A Genius Bar se difere do Storyline por apresentar informações que já eram de conhecimento geral sobre a música.

Apesar de a ferramenta estar em fase de teste, algumas músicas já estão com stories feitos pelos músicos disponíveis globalmente, como é o caso da canção “bad guy”, da cantora Billie Eilish, e “Sucker”, dos Jonas Brothers.

Veja abaixo como o Storyline é apresentado na tela:

A empresa ainda não confirmou quando (ou sequer se) a ferramenta será lançada globalmente com mais conteúdo e recursos de interatividade com artistas.