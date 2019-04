Spotify testa novo plano de assinatura para duas pessoas

O Spotify agora possui um novo plano, o Premium Duo para ser usado com duas pessoas. O pacote está sendo testado em cinco países: Colômbia, Chile, Dinamarca, Irlanda e Polônia.

De acordo com o site norte-americano The Verge, o recurso foi descoberto por um usuário do Reddit e confirmado pelo streaming.

O serviço vem com o recurso Duo Mix, gerando automaticamente uma playlist com base nos hábitos musicais dos parceiros.

Assim como na assinatura familiar, o plano duplo não permite que os usuários possuam endereços diferentes.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site Adnews