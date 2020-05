Spotify testa ferramenta para ouvir músicas em grupo

O Spotify, serviço sueco de streaming de músicas, prepara uma nova função chamada “Group Sessions” para que o indivíduo possa compartilhar a experiência musical com seus amigos da plataforma.

A ferramenta, que ainda está em fase de testes, será exclusiva dos assinantes da versão paga da plataforma. Cada sessão em grupo terá um líder, que será responsável por escolher tudo o que irá tocar para os outros participantes.

Quando os convidados receberem seu código QR para ingressar na sessão, eles poderão alterar a lista de músicas da mesma forma que o dono da sessão. Como a ferramenta está em testes, ainda não existe um limite para o número de usuários definido que poderão entrar em cada sessão.

Confira, abaixo, uma demonstração de um usuário premium que já recebeu a atualização:

🚨🚨 SPOTIFY GROUP SESSIONS ARE HERE 🚨🚨 pic.twitter.com/S9ZU9KzTWF — Ryan J (@ryannoyance) May 12, 2020

Diferentemente das playlists compartilhadas, que já existem na plataforma há algum tempo, a sessão em grupo irá se encerrar automaticamente após estar inativa por mais de 1 hora.

Com essa nova função, o Spotify planeja melhorar a experiência dos usuários que estão utilizando seu serviço de streaming de música enquanto ficam em casa na quarentena para conter a pandemia do novo coronavírus. A iniciativa se soma às medidas de companhias de tecnologia para promover as interações sociais via internet, como também fazem Zoom Video Communications, Google Meet, Microsoft Teams, Facebook Messenger e WhatsApp.