Spotify renova aposta em podcasts

O Spotify anunciou a disponibilização de um novo formato multimídia. O “Spotlight” apresenta camadas visuais para complementar a experiência para podcasts, audiolivros, notícias e outros conteúdos em áudio. A novidade é quase como uma apresentação de Power Point que oferece elementos visuais relacionados ao contexto, como fotos e vídeos, que aparecem à medida que os usuários navegam por cada episódio.

De acordo com Courtney William Holt, chefe de estúdios e vídeo da plataforma de streaming, é “um novo formato que combina boa narrativa, novidades, informações e opinião com elementos visuais todos entregues no formulário de lista de reprodução em várias categorias de conteúdo”. William completa: “As listas de reprodução desempenham um papel importante nas vidas diárias de nossos usuários, aproximando-os dos criadores que amam”.

O Spotlight será lançado com conteúdo em parceria com o BuzzFeed News, Cheddar, Crooked Media, Lenny Letter, Gimlet Media, Genius, The Minefield Girl, Refinery29 e Ininterrupted. Além disso, o recurso contará com conteúdo de algumas das séries originais da Spotify, como Rise, Secret Genius, Spotify Singles e o novo podcast Viva Latino.

Na apresentação da novidade, funcionários argumentaram que a ferramenta é “um elo entre storytelling, informações, notícias e opinião” com a individualidade visual característica de cada programa.

De acordo com rumores o movimento acontece como tentativa de impulsionar a audiência de podcasts na plataforma e estará disponível para programas que abordem assuntos como notícias, política e entretenimento.

Por enquanto, o Spotlight está disponível apenas nos Estados Unidos, mas a marca já sinalizou o lançamento mundial para breve. Apesar de o Brasil não ser um dos maiores exemplos em quantidade de podcasts, talvez o movimento possa estimular o crescimento destes programas por aqui. O que acha? Deixe um comentário contando para a gente.