Spotify apresenta nova versão grátis com modo de economia de dados

O Spotify acaba de reformular seu aplicativo. O streaming de música, disponível para iOS e Android, foi redesenhado desde o início para ser mais rápido e fácil para usuários não pagantes acessarem músicas específicas de listas de reprodução.

A atualização simplifica a interface do usuário para facilitar a descoberta de músicas e a navegação entre diferentes seções, que agora ficará localizada na parte inferior da tela. Além disso, o aplicativo recebeu um novo modo “Economia de dados”, que reduzirá o uso de dados em até 75% em relação ao 3G.

Na versão anterior não era possível que clientes do modo gratuito ouvissem faixas específicas, apenas listas de reprodução no modo aleatório. A velha experiência móvel foi uma tática de levar os usuários a pagarem pelo Spotify Premium, o que nunca fez muito sentido, já que os aplicativos de desktop não tinham as mesmas limitações.

“Queremos que os usuários tenham uma ótima experiência de playlist”, disse Babar Zafar, vice-presidente de desenvolvimento de produtos da empresa. Para o diretor de produtos da Spotfy Gustav Söderström:”Quanto melhor nossa experiência gratuita, mais chances eles se tornarão usuários premium”. Söderström completa: “O engajamento é o indicador mais importante de crescimento”.