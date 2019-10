SpaceX lança competição para criação de cápsulas do Hyperloop

A SpaceX anunciou que irá promover um concurso aberto a alunos universitários e equipes de engenharia independentes que queiram construir cápsulas para o Hyperloop. O sistema de transporte idealizado pelo bilionário sul-africano Elon Musk quer criar uma rede de tubos com ar comprimido que irão movimentar cápsulas em velocidades superiores a 1.000 km/h.

O desafio será criar “cápsulas para humanos” a serem testadas em Hawthorne, Califórnia, onde uma pista de teste do Hyperloop será construída próxima da sede da SpaceX. A empresa irá divulgar regras, critérios e especificações em agosto, e diz que nenhum humano irá testar as cápsulas durante a competição.

Elon Musk continua a afirmar que não irá construir a estrutura do Hyperloop, mas essa é uma forma de ele continuar envolvido na aceleração da tecnologia que idealizou. A própria SpaceX deve criar uma cápsula própria para a competição.

As equipes terão até 15 de setembro para manifestar interesse em participar da competição e devem enviar os designs finais (que devem ter código aberto) até 15 de dezembro. A competição está marcada para junho do ano que vem.

Assim que os desenhos forem enviados, a SpaceX irá levar os concorrentes para a Universidade Texas A&M, para um “final de semana do design” em janeiro de 2016. Durante esse encontro, engenheiros da SpaceX irão analisar as propostas e dizer o que pode ser melhorado ou até mesmo vetar as piores propostas. As equipes podem ter patrocínio de outras empresas, e a SpaceX também poderá investir dinheiro nos projetos que achar mais interessantes.