Sony venderá cão com inteligência artificial

A Sony anunciou nesta semana seu cachorro-robô Aibo, que funciona com inteligência artificial que estará disponível no mercado americano no final do ano, por 2.899 dólares. A mascote mecânica de sexta geração combina a robótica com sensores de imagem e inteligência artificial, o que lhe permite aprender comportamentos e reconhecer rostos, segundo a empresa japonesa.

O robô Aibo desenvolve sua personalidade com base nas interações com as pessoas, o que dá a cada exemplar uma característica única, em função de seus companheiros humanos, disse a Sony. “Este é realmente um produto único desenhado para conectar-se com seus donos a um nível emocional”, disse em um comunicado o presidente da Sony Electronics América do Norte, Mike Fasulo.

De forma similar aos cachorros reais, Aibo pode aprender truques e procurar seus donos, assim como reagir a elogios e carinhos na cabeça, segundo a Sony. Aibo também vai divertir com brinquedos, que a Sony venderá aparte.

Diferentemente dos cachorros de carne e osso, Aibo inclui um aplicativo que os donos podem usar para ajustar a configuração do sistema ou agregar novos truques, e pode ser conectado à nuvem de internet para armazenar lembranças.Os donos de Aibo também podem vigiar seus companheiros caninos quando estiverem longe de casa.

A Sony começará no mês que vem a receber pedidos de Aibo nos Estados Unidos, que serão entregues na temporada natalina. A mascote robô começou a ser vendida no Japão no começo deste ano, mais de uma década depois de eliminar modelos anteriores de sua linha de produtos.