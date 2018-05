Sony lança TV 4K com sistema Android de 85 polegadas

São Paulo – De olho na Copa do Mundo na Rússia, a Sony lança nesta quarta-feira (16) a TV 4K X905F, que integra a linha premium XBR e tem o processador de imagem mais avançado da marca. O aparelho tem tela de 85 polegadas, resolução 4K e tem sistema Android TV.

O televisor tem o processador X1 Extreme que oferece reprodução de cores em 14 bits, mesmo quando usa imagem de 8 bits. Ela consegue isso por uma melhoria de imagem via software, que resulta na exibição de mais nuances de cores do que o de outras TVs disponíveis no mercado brasileiro, tanto aquelas que são da concorrência quanto as da própria Sony que não têm esse chip.

O painel não é OLED como nos modelos mais sofisticados da LG, uma tecnologia na qual os pixels têm luzes próprias, em vez de serem iluminados por um painel traseiro de lâmpadas LED. Em vez disso, a Sony colocou no X905F uma tecnologia que permite controlar as luzes LED do painel de forma independente, ou seja, elas podem ser totalmente apagadas quando a cena estiver totalmente preta ou apenas parcialmente apagados quando a imagem tiver partes pretas.

Com sistema Android Oreo, o televisor tem suporte para os aplicativos disponíveis na Google Play Store e também funciona com o Google Assistente, que, apesar de funcionar nos smartphones obedecendo comandos de voz em português, ainda não está oficialmente operando em língua portuguesa no mercado brasileiro atualmente. A LG também têm o Google Assistente em suas Smart TVs, mas aguarda a liberação do recurso pelo Google–algo que ainda não tem previsão para acontecer.

Rivalizando com os modelos QLED da Samsung e com a linha 4K OLED TV da LG, a nova TV da Sony chega com preço sugerido de 32.999 reais. O produto é importado para o Brasil e esse primeiro lote de aparelhos chegou a ser importado pela fabricante por avião, em vez de navios, justamente para que esse modelo de TV estivesse disponível para o período da Copa do Mundo na Rússia.

A EXAME, a empresa disse que espera ver um crescimento de vendas no segmento de telas grandes, com 65 polegadas ou mais, durante este ano de Copa.