Sony lança smartphone com câmera frontal dupla no Brasil

São Paulo – A Sony anunciou o lançamento do smartphone Xperia XA2 Ultra no mercado brasileiro. O aparelho tem câmera frontal dupla e a fabricante promete bateria de longa duração. O preço sugerido do produto é de 2.399 reais, o que o coloca na competição com modelos recentes, como o Galaxy A8, da Samsung, que também tem câmera dianteira dupla.

Este é o primeiro smartphone que a Sony lança no mercado brasileiro neste ano e ele estará disponível a partir de 17/4, em fase de pré-venda online no site oficial da empresa.

As câmeras do XA2 Ultra têm sensores de 16 megapixels e 8 megapixels e permitem que os usuários tirem selfies com diferentes amplitudes. Quando a segunda câmera é usada, que tem lente grande angular de 120 graus, as fotos podem agrupar facilmente duas ou mais pessoas.

No entanto, essa câmera não conta com estabilização óptica. Se a ideia for gravar um vídeo em um show ou em um passeio de barco, o melhor é usar a câmera de 16 megapixels, que possui o recurso.

A câmera principal do produto registra fotos de 23 megapixels e vem com o software de foto da Sony, presente em muitos celulares da marca e cheio de funções feitas para deixar suas fotografias mais animadas com filtros ou efeitos em realidade aumentada.

Por dentro, o XA2 Ultra conta com processador Snapdragon 630, da Qualcomm, voltado para o equilíbrio entre performance e longa duração de bateria. A memória RAM do produto é de 4 gigabytes e o espaço de armazenamento é de 64 gigabytes, assim como a do rival da Samsung. Para dar energia à telona de 6 polegadas, que tem resolução Full HD, a bateria tem capacidade de 3.580 mAh–a média de mercado é de 3.000 mAh em aparelhos com sistema Android como esse.