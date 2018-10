Sony detalha novo PlayStation Classic

São Paulo – A Sony detalhou o PlayStation Classic, o mais novo dos antigos consoles a ganhar uma versão nostálgica adaptada para os dias de hoje. O aparelho virá com 20 jogos na memória, ou seja, não será preciso comprar nenhum deles para jogar, eles vêm de fábrica.

Os controles do videogame serão como os da primeira versão, sem as alavancas de controle analógico.

Previsto para chegar em 3 de dezembro, o preço do PlayStation Classic será de 99 dólares. Vendido no exterior, o console não tem previsão de lançamento no Brasil. O mesmo aconteceu com o SuperNes Classic, versão nova do videogame da Nintendo, mas é possível encontrar revendedores online, que cobram entre 500 e 700 reais pelo produto, que custa 79 dólares.

Vale notar que não será possível baixar novos jogos no console da Sony. Confira a lista de jogos disponíveis a seguir.

– Battle Arena Toshinden

– Cool Boarders 2

– Destruction Derby

– Final Fantasy VII

– Grand Theft Auto

– Intelligent Qube

– Jumping Flash

– Metal Gear Solid

– Mr Driller

– Oddworld: Abe’s Oddysee

– Rayman

– Resident Evil Director’s Cut

– Revelations: Persona

– Ridge Racer Type 4

– Super Puzzle Fighter II Turbo

– Syphon Filter

– Tekken 3

– Tom Clancy’s Rainbow Six

– Twisted Metal

– Wild Arms